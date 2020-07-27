陳美鳳、夏靖庭主演的民視喜劇《三春記》，改編作家王禎和同名小說，以幽默方式詮釋女性愛情觀，26日播出完結篇，平均收視2.05，最高收視3.07，突破2020年同時段收視新紀錄，不少觀眾看完都在網路上敲碗「才兩集不過癮」。

《三春記》原著筆下出身底層的「阿嬌」充滿生命力，貌似個性潑辣，但擁有一片真心，由陳美鳳詮釋得絲絲入扣，頗受好評。導演鄧安寧感謝民視及青睞影視給他很多空間來創作，更謝謝演員群敬業完成，這一次《三春記》是今年很特殊、風格脫穎而出的一部戲，自己也非常滿意能夠參予在其中。

製作人葉天倫表示，今年是王禎和逝世30週年，《三春記》收視有這麼好的成績更是別具意義，尤其昨天同時段公視也播出了王禎和的《嫁妝一牛車》歌舞劇，兩部王禎和的改編作品同步在電視台播映，王禎和的夫人林碧燕女士表示非常開心與感動。葉天倫說很高興和優秀團隊合作，還有陳美鳳、夏靖庭、黃舒湄、方宥心、邱志宇、余子嫣等非常棒的演員陣容，希望未來能看見更多像台語劇、客語劇等母語劇。

陳美鳳表示昨跟閨蜜藍心湄一起看完結篇，兩人跟著劇情又哭又笑，加上收到很多朋友的訊息，大家都說只有兩集太短了，不夠看，陳美鳳開心說這樣這一次就當做暖身，以後有機會就可以放心去嘗試新的戲劇，但也要特別謝謝觀眾朋友接受度這麼廣，給了她非常大的鼓勵及信心。

《三春記》收視3.07創新高。（民視提供）

葉天倫感謝《三春記》精湛演員的表現。（民視提供）

《三春記》陳美鳳及夏靖互動逗趣。（民視提供）

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