（23:10更新）大聯盟上周才復賽，卻可能有球隊爆發群聚感染！馬林魚原定明天在主場開幕戰遭遇金鶯，昨天宣布喊卡，根據《ESPN》記者帕桑掌握的消息，魚軍陣中新增8球員、2教練檢測新冠病毒呈陽性反應，全隊至少14人感染，目前全隊都留在費城，持續接受檢驗。

馬林魚剛打完與費城人的3連戰，而費城人明起與洋基進行4連戰，目前還沒有費城人球員傳出感染症狀，但全隊也在等待檢驗結果。因此，洋基與費城人的4連戰也採取預防性停賽，以免感染範圍擴大。

馬林魚今天客場對費城人之戰，原訂排出右投厄瑞納，卻在賽前臨時被拉下。球團當時沒有公布異動原因，但根據美媒掌握到的內部消息，厄瑞納等4名魚軍球員，都接受新冠檢測呈陽性反應。

馬林魚陣中既有至少12名球員確診，在這些球員必須隔離的情況下，比賽喊卡實屬必然。更令人擔心的是，倘若馬林魚隊中發生群聚感染，確診人數還可能進一步增加，才和他們打完3連戰的費城人隊，也要「皮皮抓」了。

至於馬林魚球員與隊職員的感染源頭，可能是勇士隊。在例行賽正式開打之前，馬林魚先去了亞特蘭大，與勇士打了兩場練習賽。勇士陣中兩位捕手弗洛爾斯與達諾都傳出有感染新冠病毒的症狀。

大聯盟上周熱鬧復賽，但美國的新冠疫情其實尚未退燒。尤其不同於即將復賽的NBA，與已經復賽的MLS（美國職足大聯盟），把所有比賽都集中在佛州奧蘭多郊區的ESPN運動園區，便於將人員管制在「隔離泡泡」內，大聯盟還是打主客場制，染疫的風險較高，而且才剛復賽就出現狀況。

(中時 )