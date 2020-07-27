本期威力彩頭獎31.2億最終由2人中獎均分，獎落台北市大安區、南投縣竹山，每注分得15億6247萬元，終結2007年以來最長的47連槓。這兩位幸運得主，分別由北市大安區大安路一段的彩盈寶彩券商行和南投縣竹山鎮社寮里大公街的大運發商行開出。

今晚威力彩獎號：第一區為05、08、19、21、27、37，第二區02。實際中獎獎號以台彩公布為準。

台灣彩券表示，至於二獎共有20人中獎，每注365萬5,333元。

台灣彩券表示，威力彩本期頭獎已開出，由於端午節威加彩加碼2億元至7月30日為止，下期還在端午加碼期間，因此，下期（7/30）頭獎自動加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額預估為上看2.2億元。

昨天26日在宜蘭的規模6.1地震，讓5碼「地震牌」變成超夯數字，彩券行透露目前最熱門的包牌方式。據了解，最多人用800元包牌法，不過晚間開獎結果，地震牌似乎失靈！

(中時新聞網)