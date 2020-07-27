富比士近期發布的《2020年中國慈善榜》顯示，今年上榜的100位企業家現金捐贈總額為179.1億元，雖較去年191.7億元，下滑6.6％，但卻是繼2011、2017、2018、2019年之後，捐贈金額第5次突破100億元。其中，恆大集團董事長許家印以30.1億元（人民幣，下同）的捐贈金額名列第一。

進一步看，今年捐贈過億的企業家有35位，捐贈總額高達150.9億元，占捐贈總額比例的84％。除了恆大集團董事長許家印以30.1億元蟬聯榜首外，碧桂園董事局主席楊國強及其家族、融創中國董事長孫宏斌分別以15.2億及13.9億元的現金捐贈總額名列二三。

從其他方面來看，就捐贈方向而言，教育領域以35.5％占比排第一，是企業家進行公益慈善的首選；扶貧則以30％占比排第二，在政策鼓勵下，未來扶貧相關公益有望進一步成長。

從上榜企業的產業集中度看，房地產、多元化和互聯網排名前三；房地產業不僅是億萬富豪最多的產業，也是慈善家最多的產業，來自房地產業的捐贈金額達71.1億元；而第二、三名的多元化和互聯網產業則捐贈合計62.6億元，占比約35％。由此可見，前三大產業的捐贈金額占了總金額的75％。

從上榜企業分布的城市來看，深圳、北京、廣州是捐贈企業最多的前三大慈善地區，有4成的捐贈企業集中於這些城市。從捐贈數額來看，深圳、北京、廣州捐贈金額分別占總額29.2％、15.4％和12.3％，合計超過捐贈總額5成。

(旺報 )