體育署偕同國家運動訓練中心舉辦的模擬東京奧運對抗賽這周六登場，年僅18歲的游泳小將王冠閎受到矚目，近日活動不少的他，也努力加強表達能力，射箭女將雷千瑩、NBA球星都是他取經的好榜樣。

王冠閎在這次模擬賽除了參加自己最擅長的100公尺蝶式、200公尺蝶式，也報名200公尺自由式，他說：「我是模擬賽參賽選手中年紀最小的，很多學長自由式很厲害，我抱著挑戰者的心態參加，希望維持上個月全中運包辦6金的狀態。」

王冠閎最近參加了不少場外活動，坦言要上台致詞必須加強表達能力，他也努力學習中，「有時我還放不太開，表情比較僵硬，我就會看許多運動選手受訪的影片，看看他們是如何表達比賽心情，例如NBA現役球星『小皇帝』詹姆斯、已故球星『小飛俠』布萊恩，詹姆斯很有大將之風，布萊恩則是很會激勵人心，此外，我也會跟射箭隊學姊雷千瑩等前輩請教，畢竟他們在應對媒體上比較有經驗。」

體育署和國訓中心針對參加東奧模擬對抗賽的菁英選手開出獎勵辦法，例如游泳前兩名必須達到奧運B標才能分獲5000元、3000元獎金，而且也會有轉播，將激發選手好勝心。

(中時 )