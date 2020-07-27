張理國／台北報導

新任監委8月1日走馬上任。準監察院長陳菊今天邀請新任監委在二樓第一會議室舉行2個小時的談話會，陳菊呼籲監委成為弱勢者、受冤屈者的依靠。

監察院8月1日舉行交接典禮，今天晚間的談話會也進行相關報告。接接典禮蔡英文總統及副院長賴清德都將出席，在現任院長張博雅與陳菊致詞後，都將發表談話。一行在交接典禮後也將出席國家人權委員會揭碑儀式。

陳菊邀集的談話會，監察院各局處室重要官員都列席，各委員會主祕也都到場。陳菊在會中表示，對於外界過去不了解監察院做了什麼，對監察院期待也不高，監察院的存在當然有他的功能，特別是做為弱勢者及受冤屈者的依靠，新科監委應發揮這樣的功能。

陳菊也說，過去外界認為她有政黨色彩，但她既然擔任監察院長，絕對會超乎黨派

另外，對於準監委王榮璋在院內出入需求，陳菊也貼心要求業務單位除檢視院內無障礙空間，也應研議採購無障礙的公務車。

(中時 )