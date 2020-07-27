《獵夢特工》為華納媒體首部科幻題材的HBO Asia原創影集，並由好萊塢編劇William Rabkin領銜主編，集結兩岸三地優秀的演員及製作團隊，包括楊一展、吳子霏、王識賢、謝沛恩、王耀慶、徐若瑄、鍾政鈞、吳可熙、吳以涵、國村隼，並由知名導演鄭保瑞出任監製、傅鶇和洪昇揚擔任導演，總共8集將於16日晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播。

今日釋出的精彩預告中，可以看到飾演腦神經科學教授的王識賢，與飾演刑警的楊一展有多場精彩對手戲，王識賢先前受訪時也表示，他這次花了很多時間在閱讀相關書籍、背台詞，只為完美詮釋劇中「教授」的角色設定與艱澀的專有名詞。

劇組為了讓吳子霏也能在拍攝時更快進入角色，並理解相關專有名詞，劇組特別提前2個月送她去進修。此外，預告中更出現宛如末日降臨的戰爭場景與駭人怪物，搭配槍林彈雨的駁火場面，同時滿足熱愛科幻以及懸疑題材的觀眾們。

預告中除了有先前已公布的眾多實力派演員同台飆戲，其餘包括資深演員樊光耀、王秀峰、納豆，以及日本資深演員國村隼老師等也驚喜現身。導演洪昇揚則分享當時打造探夢機的過程，其實是花了好幾個月跟製作設計討論，最後照著七脈輪的概念設計，同時參考神經元和花朵的形狀打造而成。

《獵夢特工》劇情設定在不久的未來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計畫。故事從一名警察著手調查一起多名女子的失蹤案件開始，卻在辦案過程中意外發現能夠潛入他人夢境的神秘高科技，便藉此進一步挖掘事情的真相。本片同時獲得文化部影視及流行音樂產業局補助，及台北市電影委員會投資及協助製作。

《獵夢特工》楊一展、吳子霏。（HBO Asia提供）

《獵夢特工》劇情設定在不久的未來，一支由科學家和警察所組成的團隊，試圖破解罪犯意識深處的犯罪計畫。左起為王耀慶、徐若瑄、王識賢。（HBO Asia提供）

《獵夢特工》左起為楊一展、吳子霏、王識賢。（HBO Asia提供）

(中時 )