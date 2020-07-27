國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁近日被綠營猛攻她在中山大學碩士論文涉嫌抄襲，即使李眉蓁已出面道歉，並聲明放棄中山大學碩士學位，綠營還是要求國民黨出面說明，並對李眉蓁冷嘲熱諷。今（27）日民調出爐，李眉蓁只比上次民調略減1％，顯示李眉蓁的支持度目前似乎沒有受到論文風波太大的影響。

李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，被吳佩蓉指控抄襲童振源的論文，李眉蓁最初回應表示，可能有些沒有標註到的，她要說聲抱歉。而中山大學24日下午發佈最新鑑定結果出爐，審定委員一致認為李眉蓁的論文與童振源專文、雷政儒論文高度相似，將送校外專業學者鑑定。

而TVBS民調也在今（27）出爐，陳其邁以55%支持度，贏過李眉蓁的21%，民眾黨吳益政則為5％。相較於上一次的民調，陳其邁僅略增1個百分點；李眉蓁則是下降1個百分點。交叉分析顯示，李眉蓁在30歲到49歲的支持度均下滑，但是50歲以上的支持度則大幅上升。陳其邁在20至39歲的選民支持度有上升趨勢。

這份民調顯示，李眉蓁並未因論文風波而影響支持度。

這份調查是由TVBS民調中心於7月22日至24日晚間18時30分至22時進行，以電話後4碼隨機抽樣，並由人員進行訪問，共接觸1109位20歲以上的高雄市民，最終有效樣本為919位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，所有資料經性別、年齡、地區、教育程度等變項加權處理。

(中時新聞網)