面對美國對大陸的種種施壓，為了保護與支持企業，大陸有地方已經開始採取動作。據貝殼財經報導，北京市地方金融監督管理局（下稱北京金融監管局）有消息透露，北京將對赴美中概股進行梳理，對於符合回歸條件的，支持其回歸A股或港股發展。

北京金融監管局還表示，目前還不符合條件的企業，北京企業上市綜合服務平台可以提供全面服務；同時，北京也將加強與證監會等監管部門的溝通，爭取頒布相關支持政策，在新三板或其他板進行試點，引導中概股回歸大陸發展。

今年以來，大陸疫情的爆發對於企業發展造成不小的影響，部分企業放慢上市的腳步。此外，自瑞幸咖啡爆出業績造假以來，美國監管較先前更嚴格，中概股重新成為作空標靶，現有中概股發展及未來中企赴美上市都受到較大的影響。

對此，北京金融監管局表示，接下來，還將在防疫的同時，促進發展，繼續推動北京市優質科創企業根據自身發展實際，選擇境內外合適的資本市場融資。

(旺報 )