國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁爆出論文抄襲風波後，政治人物的論文最近討論度很高，也掀起全面檢視政治人物論文的聲浪，其中，國民黨25日召開記者會，大規模點名多位綠營政治人物的論文也應被檢視，列舉多筆「綠色論文門」，要求社會以一致的標準檢視藍綠政治人物，其中總統府祕書長蘇嘉全、高雄市議員黃文益及高閔琳等人，都遭點名。

據《鏡週刊》報導，國民黨爆料，民進黨高雄市議員高閔琳的論文，不僅抄維基百科、賣書網書評等，甚至也有大陸官方網站「中國網」，且論文都皆未備註出處。此訊息曝光後，在批踢踢掀起一陣討論，有網友紛紛留言寫下，「民進黨真的很愛中國，看中國戲劇，抄中國文章」、「論文大戰了哈哈哈哈」、「原來綠色的標準是不用選市長就可以抄襲」、「民進黨的議員抄中國的...XDDD」。

不過，也有網友認為「全抓啦，不要只是綠色論文門」、「抵制所有抄襲的人」、「繼續打互揭瘡疤就對了，看得也爽」。

對此，高閔琳今(27日)晚間則是在臉書發表聲明，表示真金不怕火煉，經科學檢驗，論文「原創性超高，並無抄襲」，經科學檢驗並無抄襲，稍早使用學術界慣用的論文剽竊檢驗系統（https://www.turnitin.com/），排除引用資料後，論文相似度比對結果出來了，相似度結果是9%。她提到，至於國民黨抹黑指稱的維基百科（wikipedia）等，從數據上來看，也根本低於1%。

高閔琳強調，碩士論文高達314頁，目前被引用次數為17次，如本人有未標註完整或漏列於參考書目之疏失，深感抱歉，也感謝各界指正，但經科學方式檢證，本人之論文並無複製貼上，更無抄襲，「本人研究論文之原創性亦不容質疑，國民黨骯髒噁心的垃圾抹黑戰，可以休矣」。

(中時新聞網)