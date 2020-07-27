中央氣象局今（27日）指出，由於近日太平洋高壓減弱，水氣增多，上午中南部沿海有局部降雨，午後各地更出現則有短暫雷陣雨，並伴隨局部大雨。明（28日）天氣和今天類似，水氣較多需注意午後雷陣雨。氣象達人彭啟明更指出，隨著近日風場轉變，將越來越有利於低壓與擾動的發展，未來也即將進入颱風季，請做好準備。

氣象局表示，明天（28日）為偏南到東南風環境，花東地區不定時有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部沿海也有局部降雨；其他地區多雲到晴，各地依舊高溫悶熱，普遍在33至35度，大臺北地區、花蓮縱谷及南投近山區或河谷有局部36度以上高溫發生機率，外出請做好防曬並多補充水分。不過明午後對流發展相當旺盛，且氣象局預估，各地午後雷陣雨機率非常高，出現時間較早，並有局部短時大雨甚至豪雨發生的機率，外出記得攜帶雨具備用。

氣象達人彭啟明指出，近日太平洋高壓開始轉換，非常有利於低壓擾動發展。周一、周二（28-29）風場為西南風，仍是以高溫伴隨旺盛午後對流為主；直到周三周四（30-31）轉吹東風，雨量集中在靠山區，並開始進入颱風發展時期。

彭啟明表示，未來太平洋會向西延伸到長江流域附近，將會化解盤據在上方的梅雨鋒面，讓梅雨告一段落；至於高壓南緣仍有許多低壓及擾動發展中，周末水氣又會增多，但要觀察菲律賓低壓如何發展。不過過彭啟明指出，目前就差了風向，必須讓西風或東風增強形成氣旋，才能發展成颱風，而目前最適合培養成為颱風的環境，大概也要等到8月中之後了。

(中時新聞網)