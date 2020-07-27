美國科技業薪酬與待遇以優渥著名，新冠肺炎疫情讓居家工作的科技業員工紛紛延後休假，為避免員工在家不自主地持續工作而產生倦怠，部份公司不但強制休假，還提供心理健康服務。

疫情讓科技業員工居家工作，許多科技公司除了提供購買監視器、網路鏡頭和其他相關設備等補貼外，還提供心理健康服務來確保員工心情不受長期居家工作影響。

全球尤其美國疫情仍未有停止跡象，表示許多科技業員工要繼續居家工作，讓員工在工作與生活的空間和時間等界線愈來愈糢糊，可能讓人不自覺地對著電腦無休止工作，和不斷以視訊會議和電話做溝通。

部份科技公司認為這會影響員工心理健康和工作效率，因此選擇強制他們休假。

像線上教學平台Chegg在3月開始讓員工居家工作時，要求大家把平常通勤時間標示在工作日程表上，不要連這些時間都用來做視訊會議，可是員工並未如實照做。

Chegg為改善狀況，甚至4月要求大家每天下午2點開始禁止開會，6月取消這禁令但改為每周五全天休息，目前暫定維持這做法至8月底。

提供企業管理與自動化服務的雲端解決方案公司ServiceNow人才長瓦鐸斯（Pat Wadors）指出，員工不願聽從公司的休假建議，是因為他們有「錯失恐懼」（FOMO），擔心自己休假不做事時，別人卻仍積極地工作爭取表現。

為克服這問題，瓦鐸斯說其公司團隊正進行居家度假比賽。ServiceNow的工程師團隊從7月4日美國慶日開始一直放假到8月7日，期間讓大家展示休假時的活動，再投票選出誰最會利用假期做自己的事。

他強調公司高層也參與比賽，讓員工感到自己能真正放鬆心情放假，來達到公司要維持員工心理健康的目的。

(工商 )