澳門賭王何鴻燊剛過世不久，家族又出大事，三房獨子何猷啟2018年秘娶「金融之花」齊嬌，婚後生了一雙女兒，家庭生活看似幸福，何猷啟卻在日前被拍到摟妹驚爆婚外情，事後男方雖坦言數月前已跟嬌妻簽字離婚，然仍不被外界諒解，事隔多日齊嬌終於發聲，表示是經長時間考慮才決定離婚，為前夫護航。

何猷啟日前被拍到十指緊扣一名20歲左右的正妹女學生，疑似發生婚外情，讓他遭受批評砲火轟炸，事後何猷啟認了已經離婚，且早於幾個月前就已經辦好手續，然卻未對牽手約會一事做出解釋，因此仍未能獲得完全的諒解，甚至被議論才2年就離了辣妻，眾人紛紛為齊嬌抱不平。

事隔多日，齊嬌終於在社群也發布聲明，大抵是跟何猷啟的聲明差不多內容，強調因為忙碌加上顧及家人隱私，因此遲了多時才公布離婚的消息，但強調是經過長時間慎審思考才決定分開，但當不成夫妻卻仍是孩子的父母，會好好地照顧兩個女兒，還說前夫是一個很好的人，盼外界不要再攻擊任何一方，「世界很美好，時光很短暫，我們要珍惜當下每一刻的瞬間，不要去遷就委屈自己～過好每一天，充滿正能量」。

(中時新聞網)