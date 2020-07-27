圖為綜合芋仔冰。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

圖為月件冰。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

炎炎夏日，不少人享受吃冰消暑。台南市政府觀旅局推出「台南冰品攻略地圖」，除收錄10家台南市長黃偉哲精選冰店，也網羅了剉冰（140間）、冰淇淋（67間）、冰棒（26間）、豆腐冰（8間）、香蕉冰（5間）、雪花冰（58間）、雪淇冰（14間）、霜淇淋（8間）、其他創意冰品（20間）等最受歡迎的9種冰品種類，總計高達235間台南冰店，歡迎夏日來台南呷冰！

觀旅局表示，麻豆中央市場的「龍泉冰店」，不但是剉冰和湯圓的百年老店，更是台劇《想見你》中莫奶奶冰店的取景場地，內行人來這裡點的是「黑糖粉粿」並加上古早味麵茶，冰涼滋味中再增添芝麻香氣。

只有南部冰友才有的共同回憶「香蕉冰」，也是在這個冰品地圖中的重要分類之一。香蕉冰獨特的香氣、綿密的口感、可以是簡單的清冰上面灑點梅子粉，也可以是繽紛的紅豆牛奶，甚至加顆生蛋黃，成為南部特有「月見冰」。地圖中也可以找到位於後壁菁寮的「和興冰果部」，擁有80年歷史，也是台劇「俗女養成記」取景的冰品名店。

南市觀旅局長郭貞慧表示，「台南冰品攻略地圖」是以Google地圖建置的攻略圖，有別於一家一家個別搜尋，攻略圖中已經網羅台南幾近全數的冰店，並以不同顏色分類標示出不同種類的冰品，邀請大家夏日來台南消暑吃冰。

地圖網址為https：／／www.twtainan.net／go／olejRRej

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