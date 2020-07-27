新冠肺炎疫情橫掃全球，大型製藥廠如火如荼開發疫苗，初期試驗顯示，疫苗能誘發抗體反應，然而疫苗的保護期究竟有多長仍是未知。

目前只有少數疫苗能提供多數人終生保護，例如麻疹疫苗。基於其他呼吸性病毒的經驗，與抗體壽命的新興數據，專家呼籲外界不要對新冠肺炎疫苗抱著終生免疫的想法。

美國輝瑞藥廠（Pfizer）病毒疫苗研發部門主管多米澤（Philip Dormitzer）表示，想要知道新冠肺炎疫苗的保護期和免疫力，仍需要時間。輝瑞與BioNTech合作開發新冠肺炎疫苗。

疫苗製造商通常在研發第二階段就能知道疫苗的保護期；第二階段試驗可能耗費數個月，甚至長達數年。

然而新冠肺炎急速擴散至全球各地，製藥廠為了盡快完成疫苗，壓縮或合併測試階段，所以較不清楚疫苗保護期有多長。

第一個新冠肺炎疫苗研究預計在秋季完成，主管機關可能在疫苗保護效期明確之前，就緊急批准使用疫苗。

美國國家衛生研究所（NIH）主管柯林斯（Francis Collins）表示，疫苗測試僅有數個月，目前很難知道新冠肺炎疫苗的保護力是否會超過一年，不過康復的病患一年後若未再感染，可能代表疫苗的效力至少能維持一年。

美國已開始向製藥廠採購新冠肺炎疫苗，但現在仍無法得知疫苗會如何分配。若是疫苗需要每隔數個月或是每年接種，可能加重製藥廠供應鏈的壓力。

越來越多研究顯示，多數病患在感染後會出現抗體等免疫反應對抗病毒。紐約西奈山醫院研究近2萬名確診或疑似感染新冠肺炎的患者發現，多數人有輕或高度抗體。

然而這種天然防護能持續多久，或是否能防止再次感染仍是未知，這些資訊能協助了解疫苗效期。

(工商 )