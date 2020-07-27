振興三倍券7月15日正式上路，不少店家都推出三倍券專屬優惠，吸引消費者上門。但民進黨台北市議員王世堅表示，他從開始就反對發放三倍券，因為這是把簡單的事複雜化，並砲轟蘇貞昌推行政策一意孤行，凸顯體制的荒唐。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，從三倍券還被叫做振興券時，他就一路反對到現在。他呼籲，不要把簡單的事情複雜化；不要再犯消費券的錯誤，並強調，一個國家裡面不能有兩貨幣，因為要防偽，成本會增加。

王世堅指出，三倍券使用的時間，到12月底，最多用5個月，最少大概2個禮拜。而現在三倍券已經開始兌現，目前銀行預估兌換三倍券成本每張5元，加上政府回收後要銷毀，對此王世堅直批浪費。

王世堅說，花了這麼多錢，只成就一個人，就是行政院長蘇貞昌，他自己玩得很開心，他一意孤行，只是凸顯出現在行政院的荒謬，以及體制荒唐。接著，王世堅還指出蘇貞昌的5點問題：

1.無視蔡總統三令五申地交代和期待。王世堅強調，12年前蔡總統是民進黨主席的時候，就批評過消費券，並提出事情要單純化，要發放現金解決。

2.沒人敢和他講真話。王世堅指出，「當沒有人敢在你面前吭聲、講真話，不是說你多厲害，你這是鴨霸，鴨霸和能力不成比例時，那是非常可怕的。」

3.酷吏心態。王世堅分析，三倍券從印製到兌現要花2、30億元成本，但蘇卻說，不能跟消費券比，因為物價波動現在幣值比較低，但王世堅一算照這邏輯，民眾拿到手也才1800元，忍不住痛批，怎麼對自己的人民這麼摳？

4.作之君，作之師的心態。2000塊而已，不能替代性消費，要振興經濟，人民怎麼用還要你教?

5.行政院不相信人民沒錢，不願意紓困。政府不紓困，還說要錢去跟銀行借，但銀行相信人民沒錢，所以不借錢，人民夾在中間很苦。

最後，王世堅批評，三倍券政策設計了複雜的流程讓人民感激政府，這種心態就是典型帝王心態，他呼籲當權者要去要體悟人民的感受，不要跟社會脫節，不然小事辦不好，人民也不會覺得你能幹大事，且如果身為領導人只想到自己的支持度，還想讓人民用感恩的方式支撐，這對國家來說是悲劇。

(中時新聞網)