本土登革熱群聚擴大！衛福部疾管署今天晚上公布，桃園市長安里新增7例本土登革熱病例，皆為同一起群聚感染。疾管署副署長莊人祥表示，其中1例為桃園市政府昨日公布的確診個案，6例為今天確診，該群聚案累計9人確診，未來2周疫情還有可能擴大。

衛生福利部疾病管制署晚間公布，桃園市桃園區長安里新增7例本土登革熱病例，為4男3女，年齡介於14至78歲間，其中6例今天確診，與先前公布的案二住家距離都在100公尺範圍之內。

今年截至目前國內已累計九例本土個案，均居於桃園市。莊人祥表示，由於案二與案三兩人為母子，且案一6月28日到7月11日間曾二度到他們住處探視，加上後來出現的6名個案與案二住家距離皆在100公尺範圍內，因此九例可視為同一起群聚感染。

疾管署統計，今(2020)年截至目前國內累計9例本土病例，均居住於桃園市，另累計56例境外移入病例，較近5年同期為低，且多為1至3月個案，感染國家以印尼、菲律賓等東南亞國家為多。近期東南亞疫情升溫，鄰近我國之新加坡、馬來西亞、泰國、印尼疫情處高峰或流行期，上述國家病例數已高於近年同期，其中新加坡預估今年病例數將超過該國史上最大疫情(2013年，達22,170例)；寮國、柬埔寨、緬甸則已進入流行期，另越南亦呈上升，其中胡志明市處高峰。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有午後陣雨，請民眾雨後應加強環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，以降低病媒蚊密度。此外，也請醫療院所提高警覺，務必加強詢問就診者之TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，若為疑似個案，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。相關資訊可至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)或撥打免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

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