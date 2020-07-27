隨著新冠肺炎疫情高峰期已過，且金融市場轉趨穩定，美國聯準會（Fed）的購債速度暫時放慢腳步，但這不代表央行停止援助受疫情重創的市場或經濟。

截至6月止，聯準會持有的債券、貸款和其他資產，總計達7兆美元，大幅高於2月的4.2兆美元。聯準會的資產負債表急速膨脹，反映央行推出多項緊急援助計畫，以緩解疫情對經濟造成的衝擊。

隨著市場狀況好轉，且最新貸款計畫運用有其難度，分析師下修2020年聯準會的資產負債表規模預測，反映經濟對緊急信貸的需求減弱。

根據《華爾街日報》7月調查，經濟學家預估2020年底時，聯準會的資產負債表將達8.7兆美元，規模低於5月份調查的9.3兆美元。

在聯準會資產負債表膨脹速度減慢的同時，央行有意改變救市策略。在聯準會3月大動作祭出多項刺激經濟措施，致力穩定疫情引發的金融市場動盪，過了首波危機對抗階段後，央行官員可能在28日和29日的例會加強討論如何支撐經濟。

聯準會的購債計畫項目主要分為三大類，第一，向短期資金市場提供貸款。截至上周，聯準會與外國央行進行的流動性交換降至1,220億美元，低於5月份的4,490億美元。

第二，購買公債和抵押貸款證券（MBS）。自3月以來，聯準會共買進2.5兆美元的公債和抵押貸款證券。聯準會雖然放慢購債速度，但仍維持一年購買逾1兆美元的計畫，換言之，聯準會的資產負債表將持續擴大。第三，購買公司債、提供小型企業貸款，以及購買市政債。分析師預估聯準會的資產負債表規模縮減，主要因為第三類的貸款執行程度低於預期。這些貸款計畫的額度有將近3兆美元，但目前僅動用1,040億美元。

(工商 )