公共電視日前遭指接受政府指示，要花10億元開設國際頻道進行國際傳播，但過程未通知董事，27日公視召開臨時董事討論此事，其中4名投下反對票的董事之一陳順孝受訪指出，自身贊成成立國際影音平台，但過程欺瞞董事會，完全無法接受，由於目前總經理等高層請辭，他呼籲文化部應儘速進行第7屆董監事遴選，選出新任行政團隊，接續協商。

會議中針對2案討論，包括公視向文化部提報「109年度發展國際數位傳播計畫」的前導計畫，經費預計4500萬元，另外行政院國發會提出4年計畫，經費總計高達58億元。公視在6月已向文化部提報4500萬計畫，但在6月18日董事會上並未報告；7月16日上午公視向行政院國發會提58億元計畫，7月16日當天下午董事會也未提出，直到董事馮小非在會議記錄中，發現總經理報告中有一行「國際頻道」事宜，才知早已悄悄開辦此重大業務，並要求加開臨時董事會要求說明。

最終結果以11比4通過此案，陳順孝表示雖投反對票，但是贊成國際影音平台，「國際平台需要具有公共精神、獨立自主特性，不能變成政府電視，不能變成大外宣，但現在這程序，完全是在隱瞞董事會」。他認為：「國際影音平台在合理情況下我支持，另一方面，現有行政團隊欺瞞董事會，我無法接受」。

陳順孝指出，現行公視法並無國際傳播法源，政府應儘速通過公共媒體法賦予法源，或儘速選出第七屆董監事來和文化部協商，才有正當性，因為現任董監事任期早在去年9月25日就已屆滿，看守期不適合做這麼重大的決策。

(中時 )