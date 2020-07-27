隨著大陸CBA本季所有例行賽27日在青島賽區全部打完，攸關季後賽排名的青島遭遇吉林之戰，靠著「台灣隆多」林韋翰單場8助攻演出，青島99比80輕取吉林，順利搶到例行賽第8位置，12進8的季後賽首輪將要迎戰山東黃金，屆時CBA將會全面開放觀眾進場看球。

12進8的季後賽首輪將採單淘汰賽制，排名前4的廣東、新疆、遼寧與北京首鋼輪空，7月31日率先登場的是排名第8的青島出戰排名第9的山東、排名第5的廣廈遭遇排名第12的福建，8月1日換成排名第7的北控碰上排名第10的吉林、排名第6的浙江出戰排名第11的山西。

CBA本季例行賽排名依序如下：廣東(44勝2敗)、新疆(36勝10敗)、遼寧(32勝14敗)、北京(32勝14敗)、廣廈(30勝16敗)、浙江(30勝16敗)、北控(29勝17敗)、青島(25勝21敗)、山東(24勝22敗)、吉林(24勝22敗)、山西(24勝22敗)、福建(24勝22敗)。

在7月31日、8月1日季後賽首輪結束後，將會繼續進行8搶4的季後賽次輪，同樣採用單淘汰賽制，4強準決賽與冠軍賽將採3戰2勝制，一切都是因應新冠疫情後訂出的全新季後賽賽制。

(中時 )