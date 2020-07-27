先前曾報導過，印度空軍計畫將購自法國的飆風戰機(Rafale)戰機，引進到與中國大陸衝突的拉達克邊界地區。現在他們再緊急採購一批「鐵鎚飛彈」(HAMMER missle)，是飆風戰機的對地攻擊武器。

噴射戰機世界(FighterJetsWorld)報導，印度將在7月底前，接收6架飆風戰機，這對印度來說可謂是及時雨，他們太希望有一批先進戰機能站穩防衛線。不過顯然印度還有些不放心，因為好戰機還需要好武器才行，雖然流星長程空對空飛彈(Meteor BVRAAM)會跟著飆風戰機一起來，但是沒有對地武裝的戰機，仍然只是在天空咆嘯而已，無助於幫助地面守軍。因此莫迪政府以緊急危機權力，向法國購買射程達到60~70公里的鐵錘飛彈，以增進飆風戰機的邊界威懾力。

政府消息人士告訴媒體：「法國當局已同意在短時間內，處理我們(印度)的鐵鎚飛彈訂單。」

鐵鎚飛彈的彈翼可伸長，延伸滑翔飛行能力。(圖/印度空軍)

法國表示，鑑於印度空軍的迫切需求，會從原本供應給其他客戶使用的庫存，挪交給印度軍方。

鐵鎚飛彈其實是俗稱，其縮寫HAMMER，原意是「高度靈活的模組化增程彈藥」(Highly Agile Modular Munition Extended Range )，是一種中程空地武器，最初是為法國空軍和海軍設計與製造。它的導引系統相當多樣，有GPS衛星導引，也有紅外線與雷射標定，在阿富汗戰爭與利比亞戰爭，法國空軍取得數次鐵鎚飛彈的炸射成果，相當不錯。

消息人士說，鐵錘飛彈將使印度有能力在任何的複雜地形，都具有準確打擊能力，包括東部拉達克山區，或是與巴基斯坦衝突的克什米爾地區。

去年，與巴基斯坦爆發克什米爾衝突時，印度空軍的幻象2000曾進入巴基斯坦的陣地轟炸，事後被巴方譏笑「什麼都沒炸到」，印度或許受此刺激，全力要取得有效可靠的對地攻擊武器。

印度軍方相信，不管是中國大陸和或是巴基斯坦，現在都沒有與飆風戰機能相比的空對地打擊能力，印度希望憑藉飆風戰機，將來面對中巴兩大對手的邊界競爭中，都能佔到優勢。

(中時新聞網)