財神爺顯神威，史上最高威力彩頭獎31.24億元終於在今晚開出頭獎了，一開就是「雙頭獎」，台北、南投各由一名幸運兒，各自抱回15.62億元。

根據台彩今晚10點公告顯示，其中一家頭獎商店，就位於全台人氣最強財神廟、南投「紫南宮」正對面的「大運發商行」，另家頭獎商店同樣是人聲鼎、位於台北市大安路(仁愛路圓環附近)上的「彩盈寶彩券商行」。

「大運發商行」店長葉丁銘表示，威力彩開獎前2天的周末，民眾求發財金、拜金雞的人潮絡繹不絕，熱鬧程度就像「過年」；信徒拜拜完多習慣到附近彩券行買張彩券、討個吉利，平常是「有買就好」，葉丁銘說，這次有威力彩高頭獎加持，好多信徒以800元為包牌單位，一次就買8000元、1.2萬元，大家唯一的信念就是「中頭獎」。

葉丁銘說，彩券行距離紫南宮不到50公尺，在當地開了超過10年，有地利之便，信徒誠心祈福得到「神明保佑」，夢想得以實踐。

「彩盈寶彩券商行」老闆倪麗雲表示，最近上班族大排長龍排隊購買，比較特別的徵兆是，店面騎樓近日出現倒吊的蝙蝠，這是從來沒見過的景象，同仁驚呼「莫非要開頭獎」，結果是一語成真。

不過，這期威力彩開獎號碼，出現了令人不可思議的巧合，因為威力彩104年9月開在台北市士林區飛來發，28.74億元的頭獎獎號，在不分第一、第二區的情況下，跟這期開出的獎號竟然有5個數字一樣，即08、19、21、27、37重複，「飛來發彩券行」老闆黃有忠也嘖嘖稱奇；黃有忠說，生意實在太好了，站在第一線銷售彩券一整天，簡直是累翻了，正準備休息時，看到電視開獎的獎號驚呼不敢置信，整個人都「驚醒」過來了。

對於還沒中大獎的彩迷，千萬不要灰心；台灣彩券表示，由於端午節機動加碼時間還沒過，威力彩頭獎將加碼2億元，預估銷售0.7億元，頭獎金額預估為上看2.2億元，彩迷有買就有成為億萬富翁的機會。

威力彩第109000060期今晚第一區開出的獎號，依大小排序分別為05、08、19、21、27、37，第二區中獎號碼為02號；台北士林飛來發28.74億元頭獎，獎金史上第3高，當時開出的獎號是09、19、21、23、27、37，第二區開出08。

(中時 )