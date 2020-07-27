首屆「新北南島文化節」將於8月1日於十三行博物館、新北考古公園盛大登場，現場將聚集70個特色部落攤位、18場樂團接力演出，其中樂團名列金曲獎、貢寮海洋音樂祭、新北原Band大賞優勝團隊，博物館配合活動延長開放至晚間九點，邀民眾享受熱情的南島文化。

新北市文化局局長龔雅雯表示，新北市不但是許多原住民朋友的「新原鄉」，更是展現原創能量的最佳舞台，即將在南島文化節演出的「圖騰」、「Mafana」樂團，就是在新北貢寮海洋音樂祭以及原Band大賞擊敗眾家好手脫穎而出的知名樂團，圖騰樂團主唱舒米恩更是國內三金得主，不僅在國內擁有眾多死忠粉絲，更有許多外國朋友透過他們的音樂成為「哈台族」！曾於2013年獲得金曲獎三項大獎的「歐開合唱團」，以純人聲合音技巧，將南島古調與西洋爵士完美融合，將於8月1日帶給大家一個小時的精采演出。

十三行博物館館長陳春蘭表示，台灣原住民族的音樂與舞蹈創作，是「愈在地、愈國際」的最佳代表，完美呈現最原味的力與美。此外，為了促進南島文化的交流，本次活動特別邀請帛琉在台青年團體，以及擁有「台灣與大溪地間橋樑」美稱的「南島大溪地藝術工作室」，帶來最道地的太平洋島國傳統舞蹈表演，民眾不用花錢就可享受南島風情的魅力。

今年新北南島文化節以「傳統與現代相聚」為主題，除了樂舞表演，還有南島技能體驗、文創市集、南島美食，有吃有喝有玩有賞，活動時間為8月1日至8月2日下午三點半至八點半，十三行博物館特別配合活動延長開放至晚間九點，下午五點後免門票入館，更貼心安排免費接駁專車，捷運關渡站、蘆洲站均有設站，歡迎民眾多加利用。

(中時 )