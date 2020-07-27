若能實現零電阻電流，手機、電腦、冷氣等電子產品不僅能避免發熱問題，更能大幅減少能源消耗。科學家們認為，「量子奇異霍爾效應」是實現零電阻電流的有效途徑之一，因此全球也積極找尋能實現量子奇異霍爾效應的材料，而國立成功大學團隊近期推出的零電阻材料研究，更是登上知名國際期刊。

成大物理系副教授兼成大前沿量子科技研究中心成員張泰榕率領學生，與美國加州大學洛杉磯分校Ni Ni教授、科羅拉多大學波德分校Dan Dessau教授研究，分析新合成量子材料，確認為「本質鐵磁性軸子絕緣體」（intrinsic ferromagnetic axion insulator）。

同時，張泰榕團隊也與普林斯頓大學M. Zahid Hasan教授、北京大學賈爽教授合作，共同解析「鐵磁性截半六邊形鑲嵌材料」(Kagome lattice)。張泰榕團隊的理論顯示，這2種材料皆有機會實現量子奇異霍爾效應，對零電阻電流的相關應用，往前推進了一小步。研究成果分別在7月底發表於國際期刊《Science Advances》以及《Nature》。

張泰榕提到，從事物理研究，是對自然本質感到有趣，從基礎研究到實際應用是條漫長道路，絕非一人或單一團隊就可以完成。這次的成果算是起始階段，未來進展還須仰賴有興趣的專家們共同努力。

(中時 )