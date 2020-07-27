淡水區某千戶社區汙水管道設計不良，強降雨後汙水倒灌地下室、電梯，居民們苦不堪言，求助設管的北岸公司改善，未料改管不成，還須負擔巨額抽水費用，新北市議員陳偉杰舉行會勘改善；水利局表示，避免居民疑慮，將供第三方單位評估改管方案。

陳偉杰表示，該社區約1000戶社區，社區在3年前5月強降雨後，開始出現汙水倒灌狀況，去年社區集資改管後，雖解決淹水問題，卻衍伸出每遇強降雨後社區須負鉅額的30萬抽水費用，另新北市府將著收汙水處理費，居民須負2大筆費用「被剝兩層皮」。

社區管委會表示，淹水擬為原設計未妥善評估，若改以接入「29巷幹管排出」則可解決，盼相關單位更改外，另分擔設計錯誤使社區額外支出的費用；北岸環保公司回應：過去曾評估過「29巷幹管排出」方案，但29巷為菜市場施工困難，再者此處高度相差不多，無法解決問題。

水利局表示，社區佔地規模大且狹長，水利局將協助提供社區第三方公正單位評估合適社區最佳污水排放方案，現行壓力系統營運迄今相關維護費用，待第三公正單位評估後，釐清是否為設計問題後，請水利局或北岸公司給予協助。

(中時 )