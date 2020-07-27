紫南宮旁大運發商行開出威力彩頭獎！（廖志晃攝）

大運發商行開出威力彩頭獎，老闆分送糖果沾喜氣！（廖志晃攝）

威力彩頭獎31.2億元，兩人中獎均分獎金，竹山鎮紫南宮旁的大運發商行也開出頭獎！由於最近很多人拿振興券到紫南宮添油香，或還發財金，向土地公祈福後去買彩券，因此，很可能是用振興券買到頭獎彩券！

紫南宮地址是大公街40號，開出頭獎的大運發商行則是大公街69號，距離只有68公尺，而且就在遊客參香後，必訪的六星級廁所前，堪稱旺地！

紫南宮是全國求財十大廟宇之首，每年借出發財金4億元，還金則高達6億多元；每年依生肖發行的招財錢母，更是炙手可熱，發送錢母時，排隊人龍長達8公里，也蔚為奇觀！

紫南宮委莊秋安，恭喜威力彩頭獎得主。（廖志晃攝）

紫南宮主委莊秋安表示，紫南宮很早就響應政府發行振興三倍券，民眾可用於添油香、還發財金，因此，這幾天很多人拿振興券到紫南宮添油香祈福，也到彩券行買彩券，因為土地公有在保佑，所以民眾幸運中獎，他恭喜中獎人，也建議幸運得主將部分獎金，用於幫助需要幫助的人。

大運發商行開出頭獎後，很多民眾趕到彩券行，葉姓老闆也分送糖果餅乾，讓大家沾喜氣！他表示，這近外地來的香客很多，所以不知道什麼時候、誰買的彩券，但是，感謝土 地公婆的庇佑，信眾有買就有機會！

(中時 )