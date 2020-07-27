民眾最期盼的藝FUN券開獎並非人人都有，集合身邊中獎的幸運兒，也能一同分享喜悅，宜蘭傳藝老爺行旅推出藝FUN券與振興三倍券的超值優惠，入住房客可「0元」住宿、「0元」吃美食享受度假樂趣。

位於國立傳統藝術中心傳藝文化園區內的宜蘭傳藝老爺行旅，結合園區內多元的傳統藝術表演、習藝課程等，主題性強、寓教於樂，近年頗受親子遊客、毛孩家庭的喜愛，搭上藝FUN券600元順風車，旅客可不限次數、不限金額，餐飲住宿均可抵用，若再搭配紙本振興三倍券，住房用1000元，傳藝老爺再送價值超過3000元優惠券。

宜蘭傳藝老爺行旅夏季推出的「老爺童樂匯」1泊1食平日家庭客房，4人家庭出遊，以住房專案每房6930元為例，只要其中1位持振興三倍券3000元、藝FUN券600元，另1位拿出振興三倍券3000元、藝FUN券400元，即可0元免費入住傳藝老爺、暢玩宜蘭傳藝園區。

此外，帶著毛孩出遊的旅客，宜蘭傳藝老爺行旅則有推出「毛起來愛」寵物住房專案，平日2人加1寵、每房7150元，持2張振興三倍券3000元、2張藝FUN券600元入住，不花現金亦可適用，與毛小孩不一同度假。

(中時 )