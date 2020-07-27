夏季炎熱，許多人趁著暑假到溪邊玩水消暑，但是近日連續的雷陣雨使得溪水瞬間暴漲，25日下午新北市三峽大豹溪就傳出有23人因此受困。對此，新北市消防局提醒民眾，溪水暴漲前有3種預兆，分別是「齊頭水」、「水面混濁」及「水流加速」，若有發現就要立刻上岸，避免發生危險。

新北市三峽大豹溪、北勢溪、南勢溪每到夏季就有特別多戲水的遊客，但這3條溪流只要下大雨，溪水就會瞬間暴漲，民眾稍有不慎就會被洪水捲走，因此被認為是3大危險溪流河域。

溪水一旦暴漲，往往就在5到10秒之間，新北市消防局呼籲民眾記下各溪流的的暴漲前兆，才能及時避免危險發生。北勢溪流域，在暴漲前會出現「齊頭水」，意即平緩的溪流中出現一波「同等速度水流」，且後方溪水顏色混濁，就表示暴漲的強勁水流將至，如果民眾仍站在溪中或靠近岸邊，便僅剩不到10秒能夠逃生。

另外像是大豹溪，由於河域不同，沒有齊頭水，但溪水會逐漸「變得混濁」，不到1分鐘，溪水就會暴漲。而「水流異常加速」也是溪水暴漲前兆，消防員提醒，若遇到上述情況，什麼東西都別拿，看好撤離路線後儘速離開水域才能避免生命危險。

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(中時新聞網)