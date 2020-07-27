1名20歲的金髮尤物，日前與朋友到酒吧狂歡盡興，返家後感到不適，進而趕緊就醫檢查，想不到身體器官瞬間衰竭，在緊急移植肝臟手術後，仍是宣告不治，金髮尤物的媽媽表示，當她沒有回訊自己時，就知道大勢已去了！

根據外電報導，此名金髮尤物周末與好友在酒吧狂歡盡興，待結束後返家，感覺自己渾身不對勁，她趕緊告知媽媽狀況，媽媽誤以為金髮尤物只是單純的風寒，拿了些餅乾與茶飲給她舒緩，也在金髮尤物工作時不斷電話詢問狀況，然而金髮尤物的病情加劇嚴重，不得已只好趕緊就醫檢查。

金髮尤物送到醫院後立即住院觀察，然而1日過後，媽媽卻收到醫院的來電，表示金髮尤物器官正在迅速衰竭，必須趕緊執行換肝手術。媽媽等待自己女兒手術期間，仍不斷關注自己女兒的手術進行，但當媽媽接到醫院電話，心知肚明女兒極有可能已去了，果然醫院醫生通知此位媽媽「死亡訊息」，女兒因衰弱速度過快，雖然緊急更換器官仍是回天乏術。

金髮尤物的媽媽相當吃驚，女兒平時有喝酒，但並沒有做任何傷害自己身體的事情，怎麼會突然就死了，經醫生的判定，極有可能是酒精與藥物服用過多，導致的慢性中毒身亡。

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(中時新聞網)