成是高樓大廈林立，不僅是公司行號，連自注的社區大樓大都會請保全，除了維持社區安寧，也提供許多便利服務。近日網友在PTT上發文「社區一定要請保全嗎？」認為社區委員會考慮撤掉保全省下經費，引起熱議。但內行透露：損失可大了！

原PO表示，自家社區正打算撤換保全，預計改成自動化監控管理，將在下次社區開會時表決。原PO也不反對，認為「保全不就米蟲會睡覺的人型看板嘛，我是覺得保全可有可無辣」，另外也詢問網友意見，是否該投贊成。

貼文一出，有人認同表示，「保全好像都在混」，但多數人仍覺得保全有難以取代的地方，網友紛紛舉例，「幫忙叫計程車、救護車、免費安親、汽機車打氣、簡單維修電梯維護、火警通報、臨時寄物…、「收包裹跟倒垃圾無可取代」、「沒保全的大樓，轉手價差很多」。認為如果不請的話，「最後一定互推責任」、「通常社區請保全不是為了安全或防小偷」、「社區半夜出事大家都在睡應該很刺激」、「白天收包裹掛號，晚班可以改電子監控」。

更有一位網友清楚指出，若沒有保全的話，包裹不能代收，變成包裹來住戶還要自己開門；若不幸電梯故障困在電梯，也沒人能救你；社區公用設備故障的話，也無法幫你及時發現故障然後叫廠商處理；有訪客或是外送來時，就必須自己開門。

該網友說，「更別說基本的防小偷，防火災以及突發狀況處理，甚至還有代叫計程車，幫忙提重物等小服務，社區有素質好的保全就是方便很多好嗎？」他表示保全就是「保全就是一分錢一分貨」如果社區預算真的不夠，那當然就沒辦法享有這些便利了。

(中時新聞網)