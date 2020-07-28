活屍喜劇電影《逃出立法院》27日曝光「動作篇」花絮，只見賴雅妍、禾浩辰、庹宗華、王中皇、高慧君與林鶴軒等人，上演「多人運動」與上百活屍大戰，全片有將近三分之二的篇幅都是動作戲，每天拍攝近10小時，耗盡大量體力，讓眾演員直呼：「拍攝的這2個多月，都睡得非常好，回飯店清理完身上血漿後，就洗洗睡了，幾乎沒翻身，睡得超香超甜。」

禾浩辰透露，這是自己第一次接觸大量「運動戲」，拍攝中自己難免有多處的擦傷和挫傷，「每天收工回去清洗完身上的血漿後，都會發現自己身上多了一些瘀青或者抓痕等」。禾浩辰從國小加入球隊後， 就都會注意身材管理、維持體態，身高181公分的他，體重維持在73公斤左右，，他還打趣地說：「國小皮膚很白很好，如果我是女生的話，應該會很漂亮。」

禾浩辰注意身材管理、維持好體態。（華映娛樂提供）

《逃出立法院》有大量武打鏡頭，禾浩辰笑稱賴雅妍有點心口不一，「因為她每次在訓練時都會說這動作太難啦！」但一開拍，她都會用盡全力完成，「表現超好，帥到我！」賴雅妍則形容高慧君與王中皇2位前輩對於武打課的拼勁，也是點燃她的鬥志之一，她幽默形容王中皇有「正妹腰痛」，上課前都總說自己的腰不好，動作要簡單一點，沒想到每次驗收時，總是一百分的完美演出，讓眾人驚呆。

高慧君則說，自己在武術訓練時傷到了自己右邊的橫隔膜，「人生第一次感受到連呼吸也會痛」，因此她在拍攝時在武術指導建議下，左閃右閃，避免較劇烈的動作。該片8月14日全台上映。

(中時 )