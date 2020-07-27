近來大陸遭到暴雨洪水侵襲，國內媒體皆憂心長江三峽大壩的安全，過去數十年中固然在世界各地發生多次水庫滿溢與壩體滑坡或甚至崩塌的事件，造成嚴重的生命財產損失，其中多數災害都是因管理疏忽與誤判造成。在現代科技更加進步的同時，極端氣候現象造成更多不確定性，如何以歷史經驗做為教訓，運用新科技減少人為疏失造成的災害，成為管理與技術人員極重要的課題。

據《英國廣播公司》(BBC)報導，過去一個世紀來平均每隔幾年世界某地就會出現水壩漫潰事故，包括北美、歐、非、南美與亞洲，中國大陸也曾發生過。從三峽大壩興建之初，大壩的安全性就受到各方關注，各種謠言到處流傳，專家與管理單位大部份時間都忙著辟謠。

報導說，現在的水壩安全比幾十年前大幅提高，得力於現代工程技術和管理能力長足進步，還有人造衛星和無人機等高科技輔助。但綜合過去壩崩潰的教訓，發現多數都是工程人員的知識缺陷和管理人員官僚疏忽誤判導致，只有極少數是真正的氣候災害造成。以現代史上3次慘痛的重大水壩事故為例，證明加強管理與人員訓練是防止潰壩的最重要因素。

法國馬爾巴塞(Malpasset)大壩的潰決是世界拱壩建築史上的一次重大事故，大壩位於法國南部瓦爾省萊蘭河上，僅為供水、灌溉而修建，由當時法國著名土木工程師科依內（André Coyne）設計，大壩高約66米，壩頂寬約223米，鋼筋混凝土建造。1959年12月持續暴雨讓水庫達到了最高水位，水庫工程師要求開閘卸洪，但領導遲不批准。拖延6個小時後領導批准開閘，但為時已晚，壩體爆裂崩塌，攜帶著混凝土碎塊的40米的巨浪以每小時70公里的高速衝向下游，將城鎮建築、鐵公路、水電網絡等基礎設施全部沖毀。事故造成423人死亡，其中包括百餘名兒童，另有多人失蹤。此案後來經過數十年的研究，認為設計上沒有問題，主要原因可能與工程、地質有關，此外則是缺乏監測系統。

另一個著名的潰壩事件是1963年意大利瓦依昂大壩（Vajont Dam）滑坡，壩體位於阿爾卑斯山區中，距離著名的威尼斯不到100公里。當時它是全世界最高的大壩，使用混凝土雙曲拱壩設計結構，其受力條件非常優秀，但建造中途改變設計加壩高，使水庫水量大增，但也因此造成地質結構不穩。水壩建成於蓄水時遇上大雨，導致水壩附近2.6億立方米山體滑坡，大量泥石衝入水庫激起巨浪由250高處凌空而下，淹沒下游村莊，有近2000人因而死亡。事件最後總結是工程師與地質學家的失誤，造成重大悲劇。

第3件大型水壩災難是發生在1975年的河南駐馬店潰壩事件。當時大陸尚未改革開放，極左政策下很多工程犯下設計、修建與管理水庫大壩的錯誤。當時駐馬店小型社隊自辦水庫百餘座，管理非常混亂。1975年8月一場超強颱風帶來突破世界記錄的特大暴雨，引發淮河上游大洪水，數小時之內連續有2 個大型水庫與近60座中小型水庫相繼垮壩潰決，如同山崩地裂，6億多立方米的洪水傾瀉而下，幾十米高的洪峰幾小時內淹沒河南、安徽省29個縣市。

這次空前大水災的情況因列為國家機密而沒有公布，直到改革開放相關資料才重見天日，前水利部長錢正英作序、1999年出版的《中國歷史大洪水》書中稱，河南省有1100萬人受災，傷亡慘重，超過2.6萬人死難，此後不久訊息陸續披露，死亡人數最高估計為23萬人，史稱「75.8」大洪水。這是中共建政以來受災面積最大，死亡人數最多的一次水災。

(中時新聞網)