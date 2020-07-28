由車太鉉與李昇基兩人搭檔的韓國實境綜藝節目《首爾鄉巴佬》本日播出，東方神起的隊長允浩跟「演歌女王」洪真英、棒球選手金炳賢帶著首爾鄉巴佬們遊光州，有「熱情富翁」之稱允浩跟興致高昂的洪真英似乎有點讓身邊的人招架不住，出道前就認識允浩和洪真英默契十足，一搭一唱聊到停不下來，讓人完全沒有空檔休息。

不習慣綜藝節奏少話的金炳賢剛開始還很配合地聊天，後來也覺得疲累，介紹起光州有名的無等山由來，允浩更是熱情補充了一大堆，感受到他沒有要停止的意思，眾人也只得乖乖聽他說話，李昇基還配合地找話題接話，允浩跟洪真英也表示「絕對不會累」「會有活力到晚上」，讓其他三人非常無奈，完全被他們的熱情打敗。

一行人也到了允浩國中時常去練舞的雙巖公園，原來允浩以前的夢想並不是歌手，而是法律人員，是因為在國中時接觸了跳舞，而改變目標，當時用盡話語說服爸爸，爸爸卻覺得他沒準備好，但意志堅定的他就在第二天孤身前往首爾找尋機會，之後在首爾邊打工邊當練習生，還往返光州上學，用行動證明自己的決心，獲得爸爸認同才有現在風靡亞洲的東方神起。

允浩也在節目中見到自己的老戰友，原來是允浩在國中時跟四個好友一起組舞團「B.O.K」，時常在公園表演，當允浩還在台上跳舞，熱烈地與大家分享回憶時，轉頭看到意料之外的朋友們當場愣住，相隔17年重逢，允浩眉目間喜悅之情藏不住，滔滔不絕地跟大家炫耀起自己的朋友，其中一位還是EXO、TWICE御用編舞家崔永俊。《首爾鄉巴佬》每週一於愛奇藝台灣站、friDay影音全台首播。

(中時 )