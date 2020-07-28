榮登2019年度開票冠軍的紐西蘭電影《聖雅各的天空》，是紐澳2位青年導演諾爾史密斯(Noel Smyth)及福格斯葛雷迪 (Fergus Grady)聯合執導的首部紀錄電影。該片藉6個小人物，引領觀眾走上橫跨西班牙北部，全程長800公里的「聖雅各之路」（El Camino de Santiago），感受一路上所發生關於生命、愛與追尋的故事。

《聖雅各的天空》讓觀眾從6個主角的淚水中看見人生希望，奇蹟式地擊敗奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》所創的周末票房紀錄，並橫掃紐西蘭邊鋒影展最佳影片、新導演、新製片、攝影、剪輯等5項大獎提名，獲國際媒體「Radio Times」讚譽是「最鼓舞人心的旅程」。

這部題材與票房同樣充滿奇蹟的電影《聖雅各的天空》，他們揮灑38天的汗水與淚水，跨越了這條800公里的「人生之路」。不可思議的是，《聖雅各的天空》拍攝團隊僅由2位紐澳導演和1位音效師所組成。

每位組員並背負著裝備上路，導演諾爾史密斯甚至勇扛重達22公斤的器材走完800公里全程，毅力與耐力均十分驚人。該片由《魔戒》、《哈比人》的後期製作公司剪輯完成，完美呈現「聖雅各之路」的壯闊美景。該片將於8月21日在台上映。

(中時 )