TVBS民調，同不同意罷免與政黨傾向交叉表。(取自TVBS選前三周高雄市長補選民調資料)

日前國民黨高雄市長候選人李眉蓁爆出論文抄襲風波，引起輿論譁然，即使李眉蓁已出面道歉，並聲明放棄中山大學碩士學位，綠營仍然窮追猛打。但根據《TVBS》最新民調顯示，李眉蓁的民調只比上次略減1％。而前立委沈富雄則用政黨傾向的調查結果分析，這場選戰國民黨並非完全沒有機會。

《TVBS》今公布最新民調，結果顯示，陳其邁以55%的支持度，遙遙領先李眉蓁的21%，和上次民調相比， 陳其邁僅略增1個百分點；李眉蓁則是下降1個百分點。交叉分析顯示，雖然李眉蓁在30歲到49歲的支持度均下滑，但是50歲以上的支持度則大幅上升。由此可見，論文門事件對李眉蓁的影響並不大。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，如果從政黨傾向的分類來看，TVBS這次的民調顯示，民進黨的支持度是25%，國民黨是18%，更多的人是落在中立、基進黨。沈富雄分析，民進黨在高雄市不是穩拿了，國民黨也不是完全的絕望。

沈富雄還認為，基進黨加民眾黨加中立的，這一大塊是最大的一塊，而這一塊是等待一個爭氣的政黨去爭取的。主持人趙少康則回應，所有的政黨都要很小心，戒慎恐懼，如履薄冰，如臨深淵，因為馬英九、陳水扁、蔡英文當選過總統；陳菊、韓國瑜當選過高雄市長，所以沒有說什麼一定的，民心隨時會變的，就看你怎麼表現。

(中時新聞網)