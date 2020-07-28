國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁的婆婆日前一句「若說假話胸部會變小！」話題發燒，趙少康表示，以後新的詛咒方法就是說，「如果騙我，胸部會變小！」尹乃菁神回一句「那我們詛咒男生要怎樣？」頓時男來賓低頭傻笑不敢回嘴！

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁26日參與「蓁愛高雄新女力」高雄市婦女社團後援會活動，李眉蓁的婆婆上台力挺自家媳婦，並自豪地說，「我講的，全部都是真的，我若說假話胸部會變小！」

李眉蓁27日回應此事，表示婆婆不是政治人物，講話就是幽默接地氣、不會「假仙」，「我也愛這樣子的婆婆」。

民進黨候選人陳其邁27日也表示，他是醫學院畢業，沒聽過這種說法。他覺得選舉應該要聚焦在政策上，對發言加以注意，不要引起誤會。

而趙少康、尹乃菁27日在Yahoo TV《鄉民來衝康》政論節目中，趙少康表示，以後新的詛咒方法就是說，「如果騙我，胸部會變小！」此時尹乃菁神回一句「那我們詛咒男生要怎樣？」頓時趙少康、陳揮文以及黃暐瀚低頭傻笑不敢回嘴，只聽見四叉貓在鏡頭外的笑聲，尹乃菁隨即把話題轉向中美之間的話題。

(中時新聞網)