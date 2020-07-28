台北聯合醫院忠孝院區藥庫失火，消防隊滅火疏散病患。(取自GOOGLE MAP)

位於台北市南港區的聯合醫院忠孝院區，27日深夜傳出火警，該院地下一樓的藥庫天花板起火，警消立即趕往灌救，11時許火勢撲滅，虛驚一場。消防局說，目前1樓急診室仍有煙，警消與院方疏散院內原有的傷病患。

台北市消防局27日晚間10時54分，接獲聯合醫院忠孝院區的報案火警，立即派遣18輛消防水車、2輛救護車，51名警消前往救援，10分鐘即控制、撲滅火勢，無人傷亡，詳細起火原因待調查。

(中時 )