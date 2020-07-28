台北聯合醫院忠孝院區藥庫失火 消防隊滅火疏散病患 00:032020/07/28 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立聯合醫院忠孝院區地下一樓傳火警，超過30名病患被疏散，所幸火警沒造成傷亡，虛驚一場。（民眾提供／胡欣男台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北聯合醫院忠孝院區藥庫失火，消防隊滅火疏散病患。(取自GOOGLE MAP) 位於台北市南港區的聯合醫院忠孝院區，27日深夜傳出火警，該院地下一樓的藥庫天花板起火，警消立即趕往灌救，11時許火勢撲滅，虛驚一場。消防局說，目前1樓急診室仍有煙，警消與院方疏散院內原有的傷病患。 台北市消防局27日晚間10時54分，接獲聯合醫院忠孝院區的報案火警，立即派遣18輛消防水車、2輛救護車，51名警消前往救援，10分鐘即控制、撲滅火勢，無人傷亡，詳細起火原因待調查。 (中時 ) #忠孝醫院 #醫院 #警消 #火勢 #台北市 也許您會感興趣 社會熱門新聞 墾丁「比基尼機車妹」正面照曝光！網被電暈：戀愛了 - 社會 寂寞媳婦搭上60歲公公 互傳超鹹濕簡訊 爽完告他性侵 - 社會 長灘島「一條線」無碼露出 比基尼妹對菲媒、粉專求償180萬 - 社會 廚師夜店撿屍正妹 她醒來驚覺：「內褲不見了」 - 社會 A罩變E罩超滿意！正妹害羞自曝：洗澡忍不住 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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