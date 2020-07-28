日前韓國收視率調查Nielsen Korea特別針對今年初到6月底上半年為止，在韓國地區所播出的熱門強檔韓劇作結算，利用全國收視率來推算觀看總人數做出了TOP15的榜單。結果由超人氣韓星韓石奎、安孝燮、李聖經主演的超人氣韓劇《浪漫醫生金師傅2》以334萬6716觀賞人次奪下冠軍。該劇在7月初衛視中文台首播後迄今，收視節節高升，全台灣共有307萬7千人在中文台收看過此部人氣戲劇，其中最受35至49歲的女性青睞。

由影后金喜愛、朴海俊、韓素希主演的《夫婦的世界》，在韓國2020上半年收視率排行榜中以335萬觀賞人次，擊敗了第三名333萬觀賞人次的《愛的迫降》，登上2020年上半年韓劇TOP10收視亞軍寶座，該劇9月也將在衛視中文台全台首播。

衛視中文台近2年來，收視成績大放異彩，去年在全台10大韓劇排行中獨佔六名；2020年迄今以《浪漫醫生金師傅2》、《天才醫師耀漢》、《2000燦爛的守護神鬼怪》等首播劇與重播劇也奪下8席。

(中時 )