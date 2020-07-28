全民拚經濟，振興三倍劵發揮效果，家樂福表示，整體業績成長1至2成，自7月15日開始至今，家樂福賣場內使用振興三倍劵消費金額近7億元，從這波強大的消費力來看，預期今年中元節買氣比以往還要旺，創造另一波驚人的消費高峰。

根據經濟部中小企業處統計，民眾領取振興三倍券的多達1500多萬份，民眾使用三倍劵，消費量販超市是最佳選擇之一，家樂福分析，受上半年度疫情的影響，在解禁後民眾更加重視中元祭拜習俗祈求平安，在疫情解禁前，家樂福B2B已收到多家公司企業與廟宇開始規劃祭拜採買，家樂福也動員量販、便利購超市與線上購物提前1個月進入中元檔期活動。

家樂福於新店店舉辦中元節敬台灣渡平安記者會，現場邀請各地小農代表蒞臨介紹台灣好物；第一波自7月29日開始至9月2日，推出家樂福熱賣明星連續5週、每週近10支商品會員專屬特價，上百支商品買一送一、指定商品紅利點數10倍送，還有限時8月1日當天量販單筆消費滿2000元、便利購超市單筆滿1000元、線上購物單筆滿2000元，可獲得9折扣金額現金折價劵。

(中時 )