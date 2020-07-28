台股在資金行情帶動下，昨(27日)盤中衝破12686點，再創30年和史上新高。這波行情主要由台積電、聯發科引領持續攻高。

台積電日前法說公布Q2的獲利表現出乎預期，毛利率重新攀升至53%，EPS4.66元，且對於第三季展望相對樂觀，認為第三季營收將會有7.9-10.8%的成長。台積電能避開疫情衝擊，主要來自於5G手機、高效運算、AIOT需求持續強勁；聯發科則是受惠於5G手機拉貨動能以及美國祭出華為禁令之故，華為不得不大量購買聯發科公版5G晶片，也帶動聯發科相關供應鏈整個水漲船高。

而台股在台積電、聯發科相關供應鏈帶動下，持續往台股歷史高點12682挑戰的意圖很強，沉寂很久的世界先進、聯電都出現強勢漲停表態，這是過往不容易看見的，也是過去筆者強調現階段是資金行情，買對主流，豬也能飛上天。

在股市創高之際，很多過去從未接觸股市的投資人紛紛進場，甚至很多投資人受到部分媒體影響，以存股概念來投資股票。存股概念源自於巴菲特的雪球理論，選對好的公司好的產業，然後利用時間複利效果實現財富自由。

身處於美國的投資環境中，在美國產業終端市場、品牌、科技創新的引領者為主，企業生命週期也很長，上百年公司屢屢可見，然而台灣產業端製造端，當產品壽命周期結束，公司會經歷不小的震盪，再加上台灣很多企業以家族式來經營，較少請專業經理人來管理，這讓存股的投資方式在台股就顯得受限。

如同聯發科董事長蔡明介所提出「一代拳王理論」，台灣業者擅長在新產品、新晶片及新製程技術等，透過台式管理產生後發先至的效果，並襲捲終端市場需求，但也因太速成、太容易成功的經驗，讓不少公司都落入被舊產品、舊客戶綁住，又或太快擴充其他產品線的惡性循環中，導致內部資源空轉在投資報酬率較低的產品線上，而被其他競爭同業趕上，甚至超車，最後在兵疲馬困、士氣不振的局面下，默默被市場及產業慢性淘汰。

沒有創新、沒有未來，這也是台灣很多企業主製造業思維，過往我們常所看到的股王，如1975元的國泰金、1300元的宏達電、999元的禾伸堂、629元的威盛等。當然也有極少數例外，如大立光、聯發科，但其實更意味著企業持續長久投入研發精神並不容易，這樣的企業內部升遷用人機制、企業文化，也是台灣股市較不適用存股的投資概念。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時新聞網)