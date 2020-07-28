近日台灣高溫警報頻頻發布，只要稍微暴露在陽光底下就滿身大汗，當下只想趕緊衝回家沖澡，擺脫一身黏膩感，但你知道看似單純的洗澡，稍不注意也能洗出問題喔！透過皮膚科醫師黃幼鳴及養生專家陳月卿的提醒，才發現洗澡原來有5個要點要注意之外，加裝濾水器為水質把關，竟然也如此重要！

皮膚科醫師黃幼鳴提醒，淋浴水溫勿過高，以免造成皮膚越來越乾燥/截取自youtube

在結束一天的辛勞之際，洗個熱水澡是多麼享受的事啊！不過皮膚科醫師黃幼鳴提醒，洗澡有5點需要注意。第一，一天洗1-2次就已非常足夠；第二，淋浴時間切勿太長，因為皮膚與水接觸的時間越長，越容易導致皮膚乾燥，故淋浴盡量控制在5分鐘以內；第三，注意水溫切勿過高，不然可能導致皮膚的屏障功能受損；第四，盡量使用溫和的清潔產品；第五，洗澡後，建議塗抹具有保濕效果的乳液，減少經皮的水分散失，可以增加皮膚的屏障功能。

養生專家陳月卿推薦「Vitaway森林spa活水沐浴器」/截取自youtube

許多人對於皮膚的保養，往往都會忽略水質的好壞，現在世界各國普遍都在自來水中進行加氯消毒，但是殘留的餘氯卻容易導致皮膚乾燥，進而引發過敏等問題，所以減少並過濾水中的餘氯，是可以助於問題性肌膚的改善。養生專家陳月卿說，之前為了避免吸入洗澡時，自來水加熱所產生大量的三鹵甲烷，就加裝了沐浴過濾器，發現原本的乾性膚質以及乾硬粗糙的髮質，在接觸除氯的水之後，使皮膚及頭髮都獲得改善，讓她明白原來洗澡也能洗出健康與美麗。

「Vitaway森林spa活水沐浴器」除氯效果高達99%以上/截取自youtube

陳月卿表示，除了喝的水要注意之外，會大面積接觸到的洗澡水更要注意，而且經過美國化學協會指出，洗澡水加熱後，水中的氯會成為致癌的三鹵甲烷，而洗澡時透過皮膚與呼吸道所吸收的氯更是日常喝水的6-100倍， 所以加裝沐浴過濾器把關水質特別重要。

她推薦來自獨家氯水專利出名的「Vitaway森林spa活水沐浴器」，它經過SGS測試，並且除氯效果高達99%以上，每c.c還會產生1231個負離子，在家洗澡就像是在森林浴一般；且屬於食品級APP，不產生雙酚A、專利竹炭濾管、結合遠紅外線和負離子雙效技術等等，可以讓人安心使用，讓洗澡成為真正享受又放鬆的美好時刻！

(中時新聞網)