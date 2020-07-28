運彩足球場中買「半場不讓分及半場大小」的高賠時機

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

運彩足球場中除了買「大」、「小」以及「不讓分」的「整場」玩法，還有一些屬於「半場」比賽結果的玩法，場中也有投注的高賠時機。

運彩「場中投注」說明。(台灣運彩提供)

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地)是一場比賽開始後大家可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，有很多購券者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數)會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球來說場中的賠率主要會受到「當下進球的情形」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數)等因素波動。有關「半場」的法定比賽時間，是指各項玩法所指定的半場須完成賽事主辦單位規定單一半場之比賽時間，始視為完成有效的半場比賽。前述規定單一半場之比賽時間，籃球為20分鐘或24分鐘(不包括延長賽時間)、足球則為45分鐘加計裁判裁定的傷停時或因其他因素引起的補時。

「半場」玩法的法定比賽時間。(台灣運彩提供)

以2/22「奧林匹克里昂Vs. 梅斯」足球場中「上半場不讓分主勝、客勝或和局」賠率走勢為例，比賽0:0開始時上半場不讓分主勝、客勝及和局的賠率分別為4.25倍、2.25倍及1.90倍，隨著2隊一直都沒有進球，當上半場比賽時間越來越少時，不讓分主勝及客勝的賠率逐步大幅攀升到16.00倍及7.00倍，不讓分和局的賠率則是反向將低至1.05倍。上半場最後客隊在傷停補時踢進1球以1比0領先，買「上半場不讓分客勝」的購券者全數中獎，這中間有人中獎2.20倍，也有人則是大大抱回7.00倍的高額獎金；另外有關上半場0.5大及0.5小的賠率，由於2隊一直都沒有進球，隨著上半場比賽時間越來越少，上半場0.5小的賠率從2.60倍逐步降低到1.05倍，反之上半場0.5大的賠率，則是從1.35倍逐步大幅攀升到5.50倍，最後客隊在傷停補時踢進1球，買「上半場0.5大」的購券者全數中獎，這中間有人中獎1.35倍，也有人大大則是抱回5.50倍高額獎金。

奧林匹克里昂Vs.-梅斯上半場主客和。(台灣運彩提供)

一般在足球0:0的情況下同樣看好「上半場不讓分主勝、客勝」或「上半場0.5大」的購券者，儘管在上半場場中不同的時間及情境下買到的賠率不盡相同，但大體上來說，越接近上半場比賽結束時賠率會大幅攀高，所以喜歡投注高賠率的朋友們，可以好好把握這樣的投注時機，有機會抱回高額獎金。

上半場大小賠率走勢圖。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)