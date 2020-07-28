有人形容台灣進入COVID-19的「後疫情時代」，各種消費和旅遊都相當暢旺！「台灣威力」身為台灣NO.1的天花板循環扇品牌，還是要友善提醒在樂觀之餘繼續維持超前佈署的警戒，畢竟全球染疫人數並沒有趨緩的跡象，除了情況嚴峻的歐美外，距離台灣相當鄰近的香港近日更是爆發了新一波疫情、本土病例破百例，著實讓人緊張！在疫苗也尚未成功上市前千萬不要掉以輕心，防疫工作一定堅持下去。

台灣處在這樣的考驗下，MIT的台灣威力天花板循環扇在今年安裝數屢創新高、國外詢問訂單不斷。除了做到防疫目的室內空氣的快速流通循環外，循環扇更是空調的最佳拍擋，特別是像今年七月夏天氣溫創歷史新高、用電量同時突破紀錄，直接把天花板循環扇安裝在冷氣出風口是最聰明且節能的方式。

【全機MIT台灣威力天花板循環扇 提醒保持室內空氣流通】

因為COVID-19的關係，讓大眾特別注意到保持室內空氣流通也是防疫的一個重要環節，因此天花板循環扇的安裝詢問始終居高不下，用來協助室內空氣流動循環。台灣威力循環扇品牌表示最主要的關鍵還是因為安裝在天花板冷氣出風口的循環扇，可以快速地讓舒適均勻的循環風吹送到空間裡的每一個角落，無論是辦公室或是百貨賣場及一般商店餐廳都適用，達到保持全室室內空氣流通的目的，這也是持續防疫工作的最重要基礎。

跟一般傳統地面直立式的循環扇不同，當循環扇直接安裝在冷氣出風口時，打破了地域及空間的限制，加上使用台達電製造的DC直流變頻馬達，高達15段的風速設計，也可以隨個人在空間裡的需求來調整；最重要的一點，台灣威力循環扇獨家專利的扇葉切面設計，經過了多年的改造及升級，讓它吹出來的切割風是輕柔舒服的，即使坐在出風口下方都不會覺得被風吹到頭痛的感受，完全突破傳統的刻板印象、開啟了天花板循環扇的銷售新頁，同步帶動銷售量的大幅成長，詢問熱度不減！

特殊的結構設計，能吹出有別於傳統吊扇或地面直立式循環扇的舒適柔和風，將風打薄打散再切割，以利快速達到室內空氣循環。圖片／台灣威力循環扇提供

【7月氣溫、用電量創新高 當心荷包也跟著失血】

今年真的是非常辛苦的一年，除了年初開始爆發的COVID-19讓人心惶惶外，還有至今持續居高不下的高溫！整個七月的氣溫已打破歷史紀錄，體感溫度高達40度以上，實在讓人難以負荷，只想一整天都躲在冷氣房裡不出門。不過，整天開冷氣最讓人擔心的就是電費問題，特別是台灣企業的空調費用大約佔了電費的40%，比例相當高！想要同時做到節能及幫荷包省錢，就要找到對的方式。台灣威力循環扇強調「將循環扇直接安裝在冷氣出風口」就是最聰明的方式，它擁有獨家專利的「防潮風管接頭」，不但可以保護馬達、也能夠更快速地將冷氣以自然風的方式舒適地傳送到空間裡。

台灣威力「獨家防潮風管接頭」加上「循環扇」的設計，讓冷氣房裡風量舒適均勻，每一個角落都能感受到專利扇葉切割後舒適的風。圖片／台灣威力循環扇提供

然而為什麼安裝天花板循環扇能幫助大家省錢呢？實際換算讓大家更有感：假設一個月使用1500度電，夏季一個月電費為5,548元、非夏季則是4,528元，總計一年電費大約支出58,420元，其中冷氣佔了四成就是23,952元！如果加裝了循環扇之後，將溫度定在28度，每調高一度省下6%的電力，那麼一年電費降為19,236，立刻省了4,716元，真的超有感，非常適合辦公室、或是一般的百貨賣場、小吃店等等。

【簡單三步驟，三分鐘完成整機清潔】

在台灣威力循環扇的眾多專利中，還有一項非常貼心的設計輕鬆解決了大家的困擾：清潔問題！過去你頭頂上可能Ｎ年沒拆洗的天花板循環扇，其實都藏著衛生的疑慮，但現在可以輕輕鬆鬆徒手就拆下來清洗，跟其它難以拆卸的循環扇相比更加的省時省力！不變質泛黃的品質，也讓它能夠多年常保如新。台灣威力循環扇還領先業界做到「全機五年保固」的服務，唯有品質穩定的產品才敢於提供更長期的保固，這也是台灣威力堅持全機MIT的信心和品質保證。

台灣威力循環扇好拆卸的專利設計，讓它可以徒手不需要工具就拆下清洗，解決環境衛生的疑慮。圖片／台灣威力循環扇提供

(中時新聞網)