【回憶殺】49歲的資深女星林玉紫，過去在《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》等類戲劇打開知名度，多半演出苦情或壞女人角色，而她的人生也像戲劇般高潮迭起，早年拍攝大尺度三級片，感情路上也跌跌撞撞，不僅懷了前男友的孩子，又和老公個性不合、頻鬧婚變。

林玉紫28年前踏入演藝圈，以拍攝伴唱帶和香港三級片起家，她在《香港奇案之吸血貴利王》飾演黃秋生的太太，因欠高利貸只好當娼妓還債，大膽全裸演出轟動一時；《滿清十大酷刑》也有火辣演出，林玉紫在片中形象荒淫放蕩，偷情、夾奶之刑等畫面都讓觀眾看得猛噴鼻血。

林玉紫早年形象性感美艷。（圖／中時資料照）

雖然事業運一脫成名，林玉紫的感情路卻沒有如此順遂，她年輕時和大陸男友交往多年，分手後才發現懷了對方的孩子，本來談好對方要月付2萬元家用，卻突然避不見面，2018年她終於覓得真愛，嫁給大15歲的苗栗南庄民代詹永煌，沒想到才結婚1年就發現兩人個性、生活習慣、價值觀很不同，常為此吵架，讓她受不了鬧離婚，據《三立》報導，林玉紫坦言夫妻倆現還在慢慢磨合，彼此都有讓步，像老公脾氣就收斂不少，而看到他的改變，自己就會多退一步。林玉紫語重心長地說其實雙方都沒錯，只是婚前認識不夠透徹，所以她奉勸女孩們「婚前一定要多相處，最好是要試婚」。

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)