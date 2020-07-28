量販年度大檔中元節即將到來！家樂福27日宣布，今年中元節以「敬台灣 渡平安」為主題，推出上萬件商品優惠折扣，其中今年最特別的是，家樂福網羅全台11個縣市的地方特色好物，有屏東冠軍巧克力、花蓮醬油或有機米、台南英雄麵或果乾、雲林醬油或黑金剛花生、台中大甲乾麵、台東關山米等，讓中元普渡有更不一樣的選擇！

家樂福社會責任暨溝通總監蘇小真說，今年中元節，家樂福希望帶消費者「跟著家樂福在台灣旅行」，採購團隊積極在各縣市找尋地方特色好物，並透過資源整合協助小農或小廠商，讓好的商品得以順利在家樂福上架，提供他們發揮的舞台，用大品牌的力量支持小品牌，持續推動地方創生。

蘇小真說，其實相較於家樂福賣場數萬件商品，這些在地好物的品項數占比相當小，營業額貢獻也並不高，但家樂福透過挖掘這些地方好物，將台灣在地的特色產品、背後的生產故事、傳統技藝的價值等，讓更多消費者了解並看到，甚至進一步讓小農的生活有不同的改變，是讓他們最驕傲跟開心的事。

此外，家樂福今年中元節也推出全台首款獲友善雞蛋聯名標章、採用非籠飼雞蛋製成的「沙琪馬」。家樂福從2018年開始推動動物福利概念的「非籠飼雞蛋」，並率先推出通路首支自有品牌非籠飼雞蛋，並將非籠飼雞蛋製成不同的產品，如日前推出茶茶小王子非籠飼蛋捲，這次則是沙琪馬。

家樂福說，今年中元檔期從7月29日開始一直到9月2日中元節當天，每周將推出近10支家樂福熱賣明星商品會員專屬優惠，還有上百支商品買一送一，指定商品紅利點數10倍送，以及8月1日當天量販單筆消費滿2,000元、便利購超市單筆滿1,000元、線上購物單筆滿2,000元（7／31～8／1）可獲得9折扣金額現金折價券，消費者結合「家樂福振興澎湃包」使用還有雙重折扣優惠。

(工商 )