大陸工信部中國電子資訊產業發展研究院27日發布《2020上半年中國家電市場報告》指出，上半年大陸家電市場零售額規模為3690億元（人民幣，下同），比去年同期下降14.13％。但第2季零售總額達2486億元成為第1季的2倍，較上年同期仍成長2.64％。

據《21世紀經濟報導》指出，互聯網零售管道以及直播帶貨等新行銷方式，對大陸家電市場的快速復甦起到關鍵作用。今年上半年線上通路占整體家電零售額的比例達51.84％；第2季家電類直播帶貨的轉化率大幅提升，場均產出是第1季的4倍。

該《報告》更指出今年上半年的家電市佔率進一步向京東、天貓以及O2O平台蘇寧聚集，京東市占率較去年底提升6個百分點至28.86％成為第一；蘇寧、天貓也各提升3個百分點至21.76％、14.2％，分別位列二、三位。

從產品上看，大陸上半年大多數家電出現不同程度的市場萎縮，但消毒櫃、淨水設備、洗碗機、除蟎儀等除菌消毒功能的產品銷售增長明顯，同時帶動保鮮抑菌功能的冰箱、高溫煮洗功能的洗衣機、空淨一體空調等產品增長。

此外，烹飪類小廚電如空氣炸鍋、煎烤機；清潔類小家電如電拖把、掃地機器人、吸塵器等，也都受「宅經濟」帶動銷量大漲。

(旺報 )