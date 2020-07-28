根據大陸財聯社查詢大陸銀保監會金融許可資訊系統顯示，截至7月27日，全大陸商業銀行共關閉1741家網點，其中國有六大行占603家。具體來看如農業銀行、中國銀行、建設銀行等關閉網點超過100家，其他三家大行也在60家之上。

麥肯錫全球董事合夥人周寧人認為，當前銀行急需明確實體網點和網路通路各自如何定位，當中發現銀行網點主要是服務中高端客戶大額理財產品的諮詢以及規劃的訴求。

具體來看，大陸國有六大行中的農業銀行淨關閉網點達117家數量最多；交通銀行、建設銀行、中國銀行淨關閉網點超過50家，工商銀行、郵儲銀行相對較少。

另外值得一提的是，今年5月以來蒙商銀行逐步承接原來包商銀行業務和網點，期間原包商銀行有294家網點關閉，蒙商銀行則新開業250家網點。

銀行業人士指出，近年來隨著各家銀行線上經營能力的提升，加上線下業務辦理需求大減。同時每家銀行的據點佈局也要考慮到經濟效應，當經營成本超過收益時，適當調整也是很正常的現象。

(旺報 )