綜藝教母張小燕近日現身「失依兒救助計畫」為愛發聲，她希望能拋磚引玉，九月讓失依兒成功開學。其實，她已很久沒有進錄音室為公益活動正式發聲了，但多年來她一直默默支持各類慈善公益捐款，也固定挹注癌症患者、貧困孩童、流浪動物、愛滋防治、失智老人、臨終關懷、受暴女性等，這次為失依兒獻聲，期待社會大眾可以有錢出錢有力出力。

張小燕看到失依兒故事，不禁感動紅眼眶，「他們的公平是掙回來的，誰的破碎不是因偶遇的善意而癒合，請大家伸出溫暖的援手。」她感性表示：「我相信很多人都有破碎過往，然後靠著偶然相遇的善意，勇敢面對慢慢長大。」她也對外呼喚：「倘若你、當時墜落的你，也曾被溫暖的人接住，那麼現在也請你伸出你的雙手吧！」

「失依兒救助計畫」是愛最大慈善光協會本月主力善舉， 旨在幫助忠義基金會孩童的失依兒們，可以在暑假之後，九月份全部成功開學。首波繼Ella陳嘉樺探視失依女童小育，引起各界關注響應，當日募款突破百萬，這份善心也獲得陳文茜、蔡依林、舒淇、楊丞琳、蕭敬騰、安心亞、魏如萱、阮經天、歐陽靖、王子等明星響應。

(中時 )