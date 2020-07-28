小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（28日）新聞重點。

【1】兩注幸運兒 各抱走15.6億

史上最高威力彩頭獎31.2億元，終於開出頭獎了，且一開就是「雙頭獎」。台彩昨晚公告，開出頭將彩券行，一家位在全台人氣最強財神廟、南投「紫南宮」正對面的「大運發商行」，另一家則是位於台北市大安路（仁愛路圓環附近）的「彩盈寶彩券商行」，兩注頭獎幸運兒各抱回15.6億元。

【2】返泰移工確診 不排除在台染疫

泰國官方昨天宣布1名從台灣返回泰國的30多歲男性泰籍移工，返國隔離第5天時確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心昨天舉辦臨時記者會，發言人莊人祥表示，該移工2018年1日17日入境台灣，今年7月21日返回泰國，2年期間沒有出國紀錄，不排除是在台灣感染的本土個案；已向泰國聯繫，盼致電該名移工了解其在台足跡，再評估是否發出細胞簡訊。

【3】電纜線劣化 機捷2年跳電14次

日平均運量超過7萬人次的桃園機場捷運，2017年3月通車，但通車一年半就發生電纜線劣化，2年不到共跳電14次，光是今年跳電就高達8次。交通部鐵道局表示，已要求日商日立公司將事故路段的電纜全面更換，其餘路段則要提出整體改善計畫。

【4】董事質疑國家介入 公視高層辭職

公視將於明年成立國際英語影音平台，但計畫卻未獲董事會審查，遭外界質疑該平台恐成政府大外宣管道。公視董事會昨（27）日舉行臨時會，針對國際平台計畫程序爭議及是否通過計畫做出表決，最終以11:4通過金額高達10億元的前導計畫。但公視總經理曹文傑、執行副總經理謝翠玉及新聞部經理蘇啟禎同時提出請辭，引發各界關注。

【5】北京下一步 鼓勵在美上市陸企回歸

陸美互關總領事館後，北京下一步對美反制也成焦點。在陸美對立加劇，加上美國頻頻介入涉港議題，也使得美駐港澳總領館可能成大陸下一開刀對象，只是此舉恐進一步加深陸美關係裂痕，對北京利弊得失難料。此外，鼓勵在美上市陸企返回陸股上市發展，也被視為北京反制美方手段之一。

(中時新聞網)