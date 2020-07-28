Apple（黃暐婷）、王湘涵、馬丁、主播王淑麗、牙醫師趙國翔近日參加曾國城主持的東森《全民星攻略》，Apple和趙國翔自2月公開戀情以來，首次在螢光幕前同台。近期已向媒體大方表示正在計畫求婚的趙國翔，在節目上與Apple放閃無極限，無視其他四位已婚來賓及主持人，直接自拍起來，讓一旁的王淑麗超尷尬，傻眼說：「我就說了給我墨鏡，不然防疫期間，麻煩隔板來一下好不好！」幽默反應讓所有人笑成一團。

Apple表示，跟趙國翔兩人都很喜歡拍照，外出時也會幫對方拍網美照，盛讚男友：「他其實算是很會拍照的男生！」因為有很多男生不會拍照，經常把女生拍成五五身。曾國城好奇問：「如果你們倆同時入鏡，會做什麼樣的表情？」Apple立馬轉身，從答題台走向男友前面，擺起自拍姿勢，甜笑說：「我通常都會眨一隻眼睛，但趙醫師最不會了！」甚至笑虧男友：「眨一隻眼睛超像笨蛋！」兩人在錄影現場狂曬恩愛，甜蜜互動羨煞旁人。

身為小廚娘的Apple，因為平時就喜歡做菜、精進廚藝，所以男友都會直接開菜單給她，她一臉幸福表示：「他要吃什麼，都會直接看熱炒店的菜單跟我點。」讓曾國城大吃一驚：「但妳竟然都會做？」Apple謙虛回應，雖然當下覺得很傻眼，但還是會上網查食譜，然後亂做，最後更特別強調：「但還是好吃喔！」小倆口的甜蜜指數爆表，差點閃瞎所有人。

(中時 )